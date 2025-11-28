核三2027年重啟？曾文生：台電正在寫考卷，真的無法評估

台電董事長曾文生表示，核三「自主安全檢查」約需1.5年至2年，但具體何時能重啟發電，要視核安會審查決定。資料照，陳品佑攝



經濟部國營司昨日正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三依法正式啟動自主安全檢查；其中，核三的自主安全檢查時間約1.5年至2年。外界據此推估核三廠2027年就可以重啟，但台電董事長曾文生今（28）日受訪表示，台電是受核安會管制的單位，真的無法評估核三具體是哪一年可以重啟。

曾文生今天下午受訪時形容，對台電而言，現在就是核安全依照核管法子法，出了一張考卷給台電答題，而台電正在填寫這張考卷，考卷內容包括明年3月提出「再運轉計畫」，以及「自主安全檢查」，至於有否通過考試，要待核安會審查。

外界解讀，以狀況最好的核三廠為例，台電自主安全檢查預計要1.5年至2年內完成，而核安會審查所需時間為「N」，核三具體重啟的時間，應為1.5年至2年+N，但「N」的時間能「多快」或「多長」，由核安全決定。

曾文生表示，台電會在明年3月將「再運轉計畫」提交給核安會審查，在該計畫內最重要的就是相關人員編制，機組情況，以及需補強之處。

至於「自主安全檢查」就涉及較多層面，曾文生說明，之所以會需要1.5年至2年的時間，是因為要著手進行機組及相關裝置檢查，尤其核島區（爐心）部分需要由原廠派員協助一同檢查，台電也正積極與原廠接洽，盼原廠人員儘快整備完畢。

在完成「自主安全檢查」後，核三廠是否能順利重啟？曾文生表示，台電是受管制機關，這部分要由核安會就審查結果來決定。

曾文生表示，目前台電會就「再運轉計畫」與「自主安全檢查」2項工作會同步進行。

經濟部簽核核二、核三正式進入重啟程序後，已有環團表態，這需要進行二次環評。對此，曾文生表示，台電會積極配合主管機關的各項規範。

針對外界關鍵重啟預算金額，以及如何編列？曾文生表示，目前先採分年編列方式處理預算，但具體要花多少預算在重啟工程，仍需要足夠時間評估，包括在「自主安全檢查」程序中，釐清哪些設備或零件要更換或補強，恐怕要待「自主安全檢查」到一定階段，核安會也審查後，才會較明朗。

另外，曾文生也指出，目前國際電業市場處於「賣方市場」，待自主安全檢查到一定程度後，經費也才會趨於明確。

台電則預計，核安會尤其重視的耐震標準，台電會加以強化。

至於停機比較超過2年的核二廠，曾文生則表示，因核二乾貯設施執照延宕，用過核燃料仍暫存在爐心，台電將待爐心核廢移除後，才能比較精確評估要花多少時間，現在無法確定相關時程會晚核三多少時間。

經濟部長龔明鑫今天下午「中華民國第48屆、海外華人第34屆創業楷模暨創業相扶獎頒獎典禮」受訪時也說，經濟部已核定核電廠啟動自我評估，但這要和原廠合作，預計花1年半到2年，而核安會審多久，由核安會決定，希望2027年中到年底完成自我評估報告。

