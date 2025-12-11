經濟部核定台電核電廠現況評估報告後，核二、核三電廠再運轉計畫預計明年3月送交核安會審查。核安會主委陳明真在立法院接受立委柯志恩質詢時，針對核三廠是否有望在2028年再運轉，陳明真表示，審查時程受多種因素影響，但如果台電的審查報告完整、能快速回應核安會的審查意見、現場視察沒有問題，且沒有重大零件需要更換，那麼2028年再運轉「當然是有可能」的。

核三2028再運轉？ 陳明真：符合前提「有可能」。（圖／TVBS）

在環境評估方面，環境部長彭啓明日前表示，核電重啟依環評法規定確實無需環評，但希望核安會能擔負更多責任。對此，陳明真回應表示，輻射對環境影響的評估本來就是核安會的責任，核安會會負起全部責任。關於是否納入環評的問題，陳明真指出，依法這個議題應該由台電請環境部來評估。

廣告 廣告

民進黨立委范雲認為，台灣全民安全指南小橘書中沒有將核災納入是一大缺漏，她呼籲應提供特殊的避難手冊，至少要讓相關危險範圍內的居民人手一本。

更多 TVBS 報導

環團：核安與核廢料疑慮未解決前 勿送再運轉申請

彭啓明：核電再運轉審查 盼核安會負起更多責任

幕後／傳賴清德指示「2027年前重啟核三」 府：從未訂時間表

立委關切核三議題 經長：國際慣例核安審查約1年半

