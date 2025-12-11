核三2028年再運轉？核安會：若符合前提當然有可能

（中央社記者曾智怡台北11日電）經濟部長龔明鑫日前指出，假設審查過程順利，核三廠最快2028年可再運轉。核安會主委陳明真今天表示，如果台電審查報告完整，也能快速回覆核安會審查意見，現場視察亦沒問題，且無重大零件需更換，「那當然是有可能」。

立法院教育及文化委員會今天邀請陳明真列席報告業務概況、並備質詢，朝野立委關切核電廠重啟審查事宜。

國民黨立委柯志恩詢問，台電是否有提出終止核二、核三除役計畫，陳明真表示，沒有收到。針對除役程序，核安會官員補充，核安會已完成台電除役計畫審查，但依法台電需提出環評報告，審查無虞才會核發除役許可。

台電預計明年3月將核二、三廠再運轉計畫提送核安會，柯志恩追問，但真正運轉或除役，是否完全掌握在經濟部手上。官員回應，台電提出再運轉申請後，核安會將進行審查，若審查符合法規與安全要件，就會換發運轉執照。

陳明真會前受訪說，審查時程存在好幾個變數，包括台電準備工作、調查報告是否完整，對核安會審查意見回覆時程，以及核安會現場視察後，看看是否有重要零件需更換，很難給確定日程，最重要的是做好核安把關。

此外，多位立委呼籲核安會加快小型模組化反應爐（SMR）布局，陳明真表示，明年確定編列新台幣1億元預算，並與美國、日本合作密切，也會派員到美國國家實驗室參觀研究成果。（編輯：潘羿菁）1141211