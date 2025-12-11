核三2028年是否重啟？核安會：若符合前提有可能

核電廠延役要不要需要環評，環境部沒明朗答案，部長彭啓明前一天表示，希望核安會能負擔更多責任，把環保納入審查考量，核安會主委陳明真說輻射的環境影響有納入評估，其他的還是要問環境部。

被問起是否認為環境部管太多，核安會主委陳明真表示，「我沒有這個感覺耶，依法這個議題應該由台電請環境部來做評估。」

環境部對核安會有建議，經濟部則跳過核安會直接講出核三重啟時間表，核安會多次表示審查時間難預估，但經濟部長龔明鑫認為核三可在2028年重啟，不過核安會上午則證實在諸多前提之下有可能。

陳明真表示，「如果台電審查報告很完整，回覆我們審查意見能夠很快速回應，我們現場視察也都沒什麼問題。」

國民黨立委柯志恩追問，「所以2028是有機會的？」

陳明真回應，「也沒有重大的零件需要更換，那當然是有可能啊。」

國民黨立委謝龍介則為核四請命，對於花數千億興建的核電廠不用，直問主委陳明真難道不心痛嗎？

國民黨立委謝龍介提問，「你會感覺心痛嗎？會不會難過？」

陳明真僅答，「感謝委員。」

但全國廢核行動平台也在上午舉行記者會，批評當時倉促修法讓核電重啟，恐讓全民承擔核災風險。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，「屏東的居民有很強烈的一種焦慮就是，很多的政治決定就在台北做了，那承擔呢？風險的承擔卻在地方，在屏東這些地方必須要承擔。」

另有國民黨立委關，核安會遭降3級單位，要監督在2級機關經濟部之下的台電，恐怕監督不對等，是否應再次提升機關位階呢？對此核安會主委陳明真表示，提升對國際交流、人才培育與跨部會整合有幫助。