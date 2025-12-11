核三2028年重啟 核安會：有可能

台電核三廠。（本報資料照片）

核能安全委員會主任委員陳明真。（姚志平攝）

立法院今年三讀通過《核子反應器設施管制法》修法，延長核電廠服役期限，台電擬在明年3月提交核二、核三廠再運轉計畫予核安會審查，立委昨追問核三廠是否有機會在民國117年再運轉，核安會主委陳明真鬆口「有可能」。

配合立法院修法，核安會在10月公告修正相關子法，加嚴換照申請所須檢附文件，經濟部11月核定核電廠重啟現況分析報告，認為核二、三廠具有再運轉可行性，台電將自主安全檢查與向核安會提再運轉計畫兩路並進，其中核三廠部分，經濟部長龔明鑫曾稱最快117年初就可通過核安會審查並重啟。

多位立委昨在立法院教育及文化委員會關心核安會何時審查完成，國民黨立委柯志恩追問，核三廠是否有機會在117年再運轉？陳明真表示，如果台電報告完整、快速回覆審查意見，且核安會到現場視察無問題，也無重要零件需要更換，當然有可能。

不過，國民黨立委葛如鈞指出，台電稱自主安全檢查報告需請原廠協助，預計民國116年中完成，但擔憂過程給予台電或有心人士上下其手的機會，例如能一次完成的項目，卻請原廠多次評估，或該寫的沒寫，不該寫的寫一大堆。

他強調，如果核安會僅要求台電繳交文件，卻沒有任何監督機制，到時候核電廠重啟時程延宕、供電不足，相關單位就踢皮球給核安會、推卸責任，恐怕很危險，建議核安會在相關規範裡明確定義台電繳交各項評估報告的時間，收到文件後就公告，不能讓全民眼巴巴地等。

上百個團體加入成立的「全國廢核行動平台」則表示，在核廢料處置路徑、老舊核電廠核安疑慮未被釐清前，不應提送再運轉申請、並讓核電廠再運轉，也呼籲核安會破除保守技術官僚立場，接軌國際最高安全標準，別讓全民承擔核安風險。

此外，日本北海道知事鈴木直道10日宣布，同意北海道電力公司泊核電廠3號機組重啟。預計2027年重啟運轉。日媒報導，主要理由聚焦於經濟效益與能源穩定性。

北海道目前是日本全國電價最高的地區，泊3號機組重啟後，家庭用電價格有望下調約11％、企業為主的用電將平均下調約7％。這是迄今為止大型電力公司核電站重啟所帶來的最大降價幅度。

泊核電廠有3座反應爐，1號機1989年運轉、2號機1991年運轉；而3號機是新追加機組，也是日本國內最新的核電機組之ㄧ，自2009年開始運轉至311核電廠事故後於2012年停止運轉。