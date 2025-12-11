核三2028重啟 核安會：當然有可能

對於經濟部指出核三廠有機會在二０二八年重啟，核安會主委陳明真（圖）十一日說，若台電審查報告完整，也能快速回覆核安會審查意見，現場視察亦沒問題，且無重大零件需更換，「那當然是有可能」。（中央社）

本報綜合報導

經濟部長龔明鑫日前指出，假設審查過程順利，核三廠最快二０二八年可再運轉。核安會主委陳明真十一日表示，如果台電審查報告完整，也能快速回覆核安會審查意見，現場視察亦沒問題，且無重大零件需更換，「那當然是有可能」。

台電預計明年三月將核二、三廠再運轉計畫提送核安會。經濟部官員表示，台電提出再運轉申請後，核安會將進行審查；若審查符合法規與安全要件，就會換發運轉執照。

陳明真指出，審查時程存在好幾個變數，包括台電準備工作、調查報告是否完整，對核安會審查意見回覆時程，以及核安會現場視察後，看看是否有重要零件需更換，很難給確定日程，最重要的是做好核安把關。

對於環境部長彭啟明日前表示，盼核安會在核電再運轉審查負起更多責任。陳明真表示，核安會是核能安全管制機構，對核安問題非常重視，輻射對環境影響評估本就是核安會責任，核安會對此負起全部責任，其他議題則會和環境部互相協商討論。

至於是否希望有環評？他表示，還需向環境部協商討論，依法此議題應由台電請環境部評估。

陳明真強調，對於核電廠要重新啟動絕對經嚴格把關，畢竟要確保機組在二十年內安全運作，因此會謹慎從事審查工作；至於核廢料問題，依法由核廢料產生機構、意即台電負責處理。

環保團體則呼籲，在釐清核安疑慮、核廢料處置有解之前，不應貿然提送再運轉申請。民進黨立委范雲建議核安會比照小橘書，將核災應變發放給危險範圍內居民。