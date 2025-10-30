核三2029有望重啟？ 台電：現況報告交由經濟部審核中

台北市 / 綜合報導

台灣核電廠是否有延役可能？台電指出，13日已將核三廠現況評估報告送至經濟部審核中，若經核可，台電將啟動為期約1.5年的「自我安檢」，提交再運轉計畫給核安會審查，並進行耗時約2年的「設備更新」，最快2029就能重啟核三。對此，民進黨立委認為，維護費不少，台電有責任評估，國民黨立委徐巧芯則表示現在不做成本更高。

核三廠今年五月停機後，台灣進入非核家園已經接近半年，挺核反核雙方討論聲浪從未間斷，而如今核三重啟似乎有譜了，經濟部常務次長賴建信說：「目前核安會已經針對於包括，核電的使用相關子法已經公告了，台電會依照法規的規定來進行相關的作業。」就算核三延役公投沒有過關，但台電持續在核三延役中有進展。

廣告 廣告

台電總經理王耀庭，29日在經濟委員會中指出，10月13日就已完成核電廠現況評估，交由經濟部審理中，如果經濟部核可，台電將編撰「再運轉計畫」，並同步啟動「自我安檢」，預計將耗時1.5年，同時也將評估核三重啟經費，達成社會共識後送交核管會提出重啟，同步更新設備預計也將耗時2年，也就是說最快三年半後，2029年就能重啟核三，但過程仍可能有許多變數，因為根據台電在2014年，對核三廠延役所做的成本估算顯示，單是安全檢測與蒸汽產生器等設備更換，就要花費約200億元。

立委(民)鍾佳濱說：「台灣現有的核電發電設施，仍然是一個維護跟維運經費相對昂貴的設備，未來是不是會需要使用，還是要看台灣目前，台灣的能源供應狀況，以及台灣社會民意的趨向。」

立委(國)徐巧芯說：「可能很多的動作，不是等到2029年才開始，因為這樣增加的成本就會更多，現在就要開始規劃，2029年的時候，核三延役的這件事情能夠完成。」核三延役從安全性核廢料，到成本及獲利估算，正反雙方依然尚未達成共識。

原始連結







更多華視新聞報導

美國魔鬼谷vs.核三延役近4千億？挺核學者：台電估150億

核三重啟公投同意大於不同意 雄中校長發言惹議

核三重啟公投434萬人同意未達門檻 投票率僅29.53%

