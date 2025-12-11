核二、三廠再運轉計畫審查納環評？ 核安會：依法由台電請環境部評估
核二、核三廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，環境部長彭啓明昨天表示，希望核安會能負起更多責任，把環境考量納入審查。核安會主委陳明真今天回應，評估輻射對環境影響本來就是核安會的責任，核安會將負起全責，其他議題也會和環境部協商討論；被問及是否希望進行環評，他說，此議題依法應由台電請環境部評估。
彭啓明昨天說，雖然依照環評法，核電廠重啟不需經過環評程序，但環境部希望核安會能負起更多責任，也會督促其審查須涵蓋環境考量。
陳明真今天在立法院接受媒體訪問表示，核安會是核能安全管制機構，非常重視核安問題，評估輻射對環境影響本來就是核安會責任，核安會對此負起全部責任，其他議題則會和環境部互相協商討論。
被問及是否認為環境部管太多，他說，沒有這個感覺；媒體追問陳明真是否希望進行環評，他表示，還需與環境部協商討論，此議題依法應由台電請環境部評估。
針對審查台電時程，陳明真回應，存在好幾個變數，包含台電準備工作、調查報告是否完整，對核安會審查意見回覆時程，以及核安會現場視察後，確認是否有重要零件需更換，種種因素都會影響整體時程，很難給出確定時間，最重要的是把關好核安。
廢核團體認為，核二、核三機組老舊且存在核廢料問題。陳明真對此表示，核電廠要重新啟動絕對會經嚴格把關，畢竟要確保機組在20年內安全運作，因此會謹慎從事審查工作；至於核廢料問題，依法由核廢料產生機構、意即台電負責處理。
談及地質相關調查，他提到，核安會很認真審查台電地質研究報告，非常謹慎處理防震、輻射等項目，讓公眾安心，他強調，核電安全絕對是核安會最重要職責。
