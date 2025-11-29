核二具備再運轉條件！蘇巧慧指重啟言之過早：沒有核廢又安全當然不反對

記者楊士誼／台北報導

核三廠二號機五月除役，台灣正式進入非核家園。而經濟部日前核定台電提交的核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年三月送核安會，有望重啟核電。民進黨立委蘇巧慧今（29）日表示，如果可以沒有核廢料，又能保障安全，自己當然不反對，未來就算安全報告通過也還有核安檢驗與社會共識，距離真正重啟核電言之過早。

經濟部28日透過新聞稿說明，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。

經濟部進一步指出，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。



經濟部表示，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要之補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。另台電預計於明年3月提送核二、三廠再運轉計畫。

蘇巧慧指出，自己的態度非常清楚 ，如果未來可以沒有核廢料，核能又可以安全 ，她當然不反對。不過昨天台電所發佈的報告 ，其實是為了老舊核電廠的安全運作開始檢測。她表示，未來如果安全報告通過，之後也還有核安檢驗以及要有民眾共識。距離核電真正重啟，其實還言之過早。

