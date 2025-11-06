核二廠長、林口發電廠長爽收300萬賄金！ 台北地院雙雙延押2月

核二長場曾文煌、朱允中被延押2月。（圖／報系資料照）

台電核二廠長曾文煌去年（2024年）辦理廠區「減容中心焚化爐控制系統更新」、「SCADA主機」、「自動化濕式噴砂除汙設備」等標案時，疑似向業者曹森智、郝致衡收取共220萬元賄費。此外，檢廉也循線查出林口火力發電廠廠長朱允中透過「飼煤機減速齒輪箱」標案，向郝收取80萬賄金，並協助購買股票。北檢於金年8月15日起訴，台北地院裁定2人羈押禁見3月，而押期將屆，台北地院今再裁妍押禁見2月，可抗告。

根據起訴書，曾文煌擔任核二廠廠長時，曾主動與山瑞公司負責人曹森智會面後同赴餐酒館，以協助山瑞公司得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收通過為由，向曹索賄200萬。去年6月，2人曾同意將賄款降至160萬元，而曹森智之後將160萬元的賄款裝入牛皮紙袋中，並前往曾文煌住處，當面交付160萬元賄款，並將賄款藏在家中天花板夾層。

後續曾文煌待「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案結束以後，於辦理焚化爐SCADA主機一台採購案於去年驗收會議結束時，和曹森智一同到廠長辦公室，開口向曹表示SCADA主機採購案「這條我要20萬」。而去年11月主機驗收付款後，曹也在今年1月至廠長室交付20萬。

曾文煌2024年4月向郝致衡表示，已經爭取到700萬元的預算，並請其協助，隨後郝致衡也有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，今年3月郝致衡向曾文煌表示將會給予40萬元，並於3、4月分次當面給予付款。

另外，朱允中在擔任林口廠長以前，曾文煌也向郝致衡表示會協助其取得標案，並收取標案價格5至10％的回扣。2019年1月，郝得知林口電廠機械組將辦理「飼煤機減速齒輪箱」採購案，先向原廠代理商取得獨家供應，並於同年的6月5日到朱允中廠長室向其表示有意承攬此案，朱允中也配合在地3次比減價時，協助郝致衡得標，並收取50萬賄金，並於2020年8月在用相同守法行賄30萬元。

