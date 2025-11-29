核二核三再運轉計劃明年3月送核安會 羅智強：綠若以拖待變就是國家罪人

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

經濟部昨（28）日表示，已核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。國民黨立院黨團書記長羅智強今公開呼籲民進黨政府，在確保安全的前題下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

羅智強表示，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式的推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。

廣告 廣告

羅智強提醒，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因在鉅額財務壓力下不得不改邪歸正，就請民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。

更多FTNN新聞網報導

「黃上人馬」就有資源？從吳皇昇到新北布局 看民眾黨面臨的公平危機

沒反對！核二核三重啟？卓榮泰：尊重科學和專業決定

賴總統提1.25兆軍事特別預算被批「窮兵黷武」 羅智強：將排擠醫護軍人加薪、社福長照、健保與年金

