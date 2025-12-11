核二核三再運轉計畫明年送件？ 核安會：會負起「審查」全部責任

核安會主委陳明真強調，核安會是核能安全的管制的機構，在審查上，「核安會會負起全部責任」。(記者方賓照攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會；核安會主委陳明真強調，核安會是核能安全的管制的機構，輻射對環境的影響、地質調查等本來就是核安會審查責任，在審查上，「核安會會負起全部責任」。

經濟部於11月27日正式核定台電核電廠現況評估報告，核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，預計明年3月提送核安會。而政府將會依照核安三原則，包括社會共識、核安無虞以及核廢料有解，進行審查。

廣告 廣告

環境部長彭啓明昨接受媒體聯訪時指出，根據目前的法規，核電廠延役與重啟並不需要進行環境影響評估，但他認為，核安會在某種程度上類似於環評審查，扮演著主管機關審查角色，因此希望核安會能擔負起更多的責任，環境部則站在督促角色。

立法院教育及文化委員會今邀請核能安全委員會主任委員陳明真列席報告業務概況，並備質詢。陳明真會前接受媒體聯訪時表示，核安會是核能安全的管制的機構，因此十分重視核能問題。

被問及環境部是否管太多、重啟核電是否需要環評？陳明真回應，「我沒有這種感覺」，輻射對環境的影響、地質調查等本來就是核安會審查責任，「核安會會負起全部責任」，至於其他環境相關議題會與環境部持續互相協商討論，而台電依法可請環境部評估環境相關因素。

核二、核三再運轉計畫預計明年3月提送核安會，核安會需花多少時間審查？陳明真指出，將有許多變數，首先，要看台電調查報告是否完整，再者，在核安會現場視察時，是否有重要零件需要更換等因素，都會影響審查進度，因此很難給出一個確定的時程。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署

南韓將我列「中國台灣」 他眼尖發現「1細節」笑噴：韓國偷吃步！

獨家》中國報復「台灣有事說」 施壓日本前統合幕僚長岩崎茂辭去我政院顧問

劉寶傑再怒轟馬英九「賣台」！重申兩岸絕不能定調是內政

