核二核三可能重啟 蘇巧慧稱「言之過早」：還有核安檢驗、民眾共識

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

經濟部日前核定台電提出的核電廠現況評估報告，指出核二、核三具備再運轉可行性，將展開自主安全檢查，並研擬再運轉計畫，預計明年3月交由核安會審查。對此，民進黨立委、新北市長候選人蘇巧慧今（29）日表示，若未來有安全、沒核廢料的核電，她當然不反對，但現在距離核電廠重啟，其實言之過早。

針對核電廠重啟，蘇巧慧今日表示，如果未來有「沒有核廢料」、「核能又可以安全」的核電，她當然不反對。（資料照，許詠晴攝）

蘇巧慧今早出席新莊後港昭德宮慶祝媽祖來臺260週年三獻禮法會。她會後受訪表示，她的態度非常清楚，如果未來有「沒有核廢料」、「核能又可以安全」的核電，她當然不反對。

不過，蘇巧慧提到，根據台電昨天發布的報告，為了老舊核電廠的安全運作，目前正在處理安全檢測，未來就算安全報告通過，也還有核安檢驗、民眾共識，所以距離核電要真正重啟，其實還言之過早。

至於交通部規劃在淡江大橋通車前舉辦路跑活動，只把平日留給新北市府，引起市長侯友宜痛批中央蠻橫，通車活動應該中央地方互相協調。蘇巧慧指出，任何建設都要中央地方一起努力，才有機會順利完成，像淡江大橋就是最好的例子，甚至現在即將變成世界聞名的景點，大家都非常高興。

蘇巧慧說，慶祝活動也一樣，中央跟地方大家都要一起努力，這樣才最完美，大家可以共同分享光榮，雖然過程中有發生一點小爭執，但她立刻就跟交通部溝通，確認新北市之前也有參與開會、協調等，如果能讓地方聲音更彰顯，相信活動會更圓滿，他們會持續和交通部、地方做協調。

此外，媒體問到，今天不少綠議員、幕僚陪同參拜，未來是否以母雞帶小雞方式打選戰？蘇巧慧受訪表示，她所有的行程都是公開的，民進黨籍議員在地方上也非常勤快，團隊都很堅強，所以大家常常在行程中遇到，都會互相合作、互相打氣，未來會有更多這種機會，她一定會盡全力，讓民進黨籍的新北市議員能順利連任，新人當選，議會過半。

