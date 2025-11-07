核二核三有望重啟？王鴻薇預言：民進黨非核家園政策將大失敗大轉彎

台電董事長曾文生表示，核二廠與核三廠的現況評估已完成，都具備重啟的可能性與基礎條件。經濟部長龔明鑫表示，相關評估報告已送至能源署，預計下個月初前做出決定。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨的非核家園政策終於將大失敗、大轉彎。

王鴻薇 6日在臉書粉專貼文表示，她的參選政見是核二核三延役。台電董事長日前表示，核二核三有重啟機會與條件，目前已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。在他們不斷地呼喊下，看來民進黨的非核家園政策終於將大失敗、大轉彎。

王鴻薇接著表示，早在2023年她參加立委補選時，當時所提出的五大政見裡，其中一項就是核二核三延役。而在她進入立法院後，也成功推動核能延役相關修法，讓核二核三的延役能夠於法有據。

王鴻薇指出，民進黨一意孤行的「非核家園」政策，這幾年下來已經不只是造成大停電、大缺電，甚至已經是影響能源韌性、影響國安的程度。這幾年來，不論是國內外產業界，或者是美國、韓國、日本各大媒體，都已經多次提及台灣的能源危機，直接指出放棄核能是錯誤的政策。

王鴻薇更點出，我們樂見民進黨放下反核神主牌，讓核二核三重啟。但這些年來強硬推動綠能、強迫國營事業投資綠能所造成的種種弊端，所造成的國安危機，必須要有人為錯誤的政策負責。

