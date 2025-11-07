核二核三要重啟了？卓榮泰這麼說

▲台電已將舊核電廠盤點重啟條件的評估報告送到經濟部，台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟的機會與條件。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 核電廠盤點重啟條件的評估報告送到經濟部。台電董事長曾文生5日表示，核二、核三有重啟的機會與條件。經濟部長龔明鑫5日也說，會在12月初同意是否讓台電啟動安全檢查，經濟部核可後，台電將進行核電廠自主安全檢查。行政院長卓榮泰今（7）日重申，會尊重科學與專業，來做最後決定。

卓榮泰說，會尊重專業分析與科學根據；若專業與科學認為具備重啟的可能性且安全無虞，在符合法律規範的前提下，就會請台電進行自主安全檢查程序，並在檢查結果出爐後，再依最終結果做出判斷。

廣告 廣告

王鴻薇表示，卓榮泰的宣示，是能源政策上的「非常重大的轉圜」。她指出，自自己補選立委以來，到參加大選期間，無論問政或選舉政見，都主張爭取二核、三核重啟評估，如今政策方向出現轉變，「我個人、還有絕大部分的企業、產業及國人都是支持的」。

卓榮泰回應，希望王鴻薇也能支持政府推動「多元開發、多元綠能」的政策與努力。不過王鴻薇則表示，自己並非不支持綠能，但不支持「掏空的行為」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

衛福部補充保費政策急轉彎喊卡！卓榮泰認：部會溝通「可以更好」

李進勇卸任！中選會委員剩4人難開會 卓榮泰致歉：月底一定補齊

軍購變盤仔？藍委逼問明年能交幾架戰機 卓榮泰稱：不宜公開討論