即時中心／潘柏廷報導

民進黨政府長期主張「非核家園」，但經濟部上週五（28日）宣布，已核定台電核電廠現況評估報告，並評估核二、核三具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠的再運轉計畫預計在明（2026）年3月提送核安會，使得外界相當關注是否會重啟核電。對此，台灣環境保護聯盟今（1）日在臉書主張堅決反對，並強調應在原定的路徑上勇敢邁進，不應再走回頭路，重啟老舊、危險的核電機組。

環盟今日在臉書表示，台灣沒有發展核電的自然和社會條件。台灣是地狹人稠的島嶼國家，地震颱風頻仍、斷層密佈，缺乏確保核電安全和核廢料處置所需的自然和社會條件，故台灣核電廠的風險遠高於其他有核電的國家，且萬一發生重大核子事故恐將導致台灣滅亡。老舊核電機組再運轉，將帶給台灣更大的安全威脅，並危及後代子孫的生存與發展。

再者，環盟指出，再運轉計畫違反非核家園法定目標。建立非核家園是台灣政府與人民歷經數十年的核電論辯所達成的共識，朝野政黨也將之入法，成為環境基本法所規定的政府應達成的目標，以及氣候變遷因應法所揭示的政府施政的願景，政府不應違法重啟核電。

同時，環盟也說，台灣在今年5月17日停止核電後，至今供電無虞，但核災風險大幅降低，高放射性核廢料不再產生。我們應該珍惜這個令其他國家人民稱羨的、值得我們驕傲的成果。政府若恣意背棄非核家園目標，勢必將導致社會抗爭，耗費社會成本。呼籲政府應懸崖勒馬。

此外，環盟提到，縱使政府為因應國內外核電利益集團的壓力，不得不要破壞非核家園現況，考量老舊機組的再運轉，政府亦應建立完善的再運轉審議及管制之法規與制度。

環盟說明，運轉40年、執照屆期停機的機組得以申請再運轉，是今年立法院擁核立委修改核管法所新增的事項；目前與之配套的法規與制度仍未完備建立，特別是缺乏公衆參與和環境影響評估兩大核心項目的相關規定；政府相關主管機關，即經濟部、環境部和核安會，不應迴避這些問題。政府更不宜於審議制度完善建立前，急於提出再運轉計畫，以免破壞程序正義、傷害政府公信力。

環盟強調，事實上，台灣目前的非核能源政策是走在建立能源安全與韌性、邁向淨零碳排的正確道路上。今年聯合國氣候變化綱要公約締約國第30次大會（COP30）所提出的減碳行動議程，即強調增加再生能源和提升能源效率，並未提及核電，台灣的非核家園能源政策與其吻合。

最後，環盟喊話，我們應在原定的路徑上勇敢邁進，不應再走回頭路，重啟老舊、危險的核電機組，如此才能留給子孫一個免於核災威脅而安全、健康、永續的家園。





原文出處：快新聞／核二核三要重啟？環盟堅決反對：不應再走回頭路

