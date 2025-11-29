核二核三重啟現曙光！許宇甄：核能重啟是唯一立即選項 再拖就是害台沉淪

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

經濟部昨（28）日表示，已核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。國民黨立委許宇甄今表示，台灣需要的是務實、可靠，且已被世界多數先進國家證明的能源組合。核電重啟雖非萬靈丹，但至少是立即可行、具體能補上能源缺口的唯一選項。賴政府應立刻行動，停止讓整個國家在缺電恐懼與高電價的惡性循環中沉淪。慢來總比不來好，現在需要的是趕上時間，賴政府不要再推托拉，趕緊跟上國際重啟核能腳步。

許宇甄表示，2018年「以核養綠」公投已清楚表達人民並非盲目擁核，而是要求政府以務實、穩健、擺脫意識形態的態度進行能源轉型。七年多來，民進黨政府始終死抱「非核神主牌」，拒絕專業與現實，終致今日在AI、半導體產業急需用電的壓力下，才願意邁出調整錯誤能源政策的一步。

許宇甄強調，經濟部既已核定核二、核三「現況評估報告」，代表安全、技術與可行性都有依據可循。賴清德政府，若仍繼續拖延、找藉口、打假球，便是罔顧國家利益，置產業與人民於風險之中。台灣不僅需要充足的軍備，但在戰備之前，更需要穩定可靠的電力來維持經濟命脈。沒有電，再多的半導體、再多的AI研發也只是空談。

許宇甄批評，民進黨政府一邊否定核能，一邊卻以大撈錢模式瘋狂推動光電與風電。結果非但未能使台灣能源轉型成功，反而造成台灣山林、農地、海岸線等國土被破壞殆盡。能源政策錯誤加上地方粗暴執行，導致環評形同具文，高額電價躉購淪為利益鏈條，環境永續被政治利益與財團分贓機制狠狠踐踏，國人只能支付高電價幫台電彌補4000多億的虧損。在此波能源轉型中獲得成功的只有一群「綠友友」，他們賺得盆滿鉢滿，而高電價的痛苦與環境破壞，卻由全體人民承擔。

許宇甄直言，以賴清德曾任市長的台南為例，光電利益龐大，導致綠能標案黑幕重重，貪汙弊案層出不窮，甚至連治安都受影響，光電利益衝突引發多起槍擊事件。綠能不是罪，但民進黨推動的方式，讓綠能成為腐敗、暴力與黑金的溫床。這不是偶然，而是整套政策設計從一開始就把政治及派系利益擺在公共利益之上。」

許宇甄強調，台灣因錯誤能源政策，面臨的已不是危言聳聽的缺電預測，而是實質的缺電危機、國土被破壞、光電黑金化、高電價、高物價及國際投資者的擔憂。這些後果皆與民進黨政府的錯誤能源政策脫不了關係。

許宇甄呼籲，台灣需要的是務實、可靠，且已被世界多數先進國家證明的能源組合。核電重啟雖非萬靈丹，但至少是立即可行、具體能補上能源缺口的唯一選項。賴政府應立刻行動，停止讓整個國家在缺電恐懼與高電價的惡性循環中沉淪。



