核二核三重啟？ 卓榮泰：尊重專業分析科學根據

（中央社記者林敬殷台北7日電）核二、核三是否重啟引發關注，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，在法律改變後，政院尊重專業分析和科學根據，若專業跟科學認為有重啟可能性，且安全無虞，在合法的基礎下，請台電進行自主安全檢查程序，再依最後結果來判斷。

立法院下午繼續進行總質詢，王鴻薇質詢時表示，卓榮泰先前宣示非核家園是不可能放棄的目標，不過，台電近日對外宣稱，核二、三廠有重啟的機會和條件，經濟部長龔明鑫也沒有否認，她問卓榮泰，「行政院支不支持台電提到經濟部的核二、三重啟的計劃？」

卓榮泰表示，在有法律的改變之後（指藍白在立法院上會期就「核子反應器設施管制辦法」修法），行政院尊重專業的分析和科學的根據，如果專業跟科學認為有重啟的可能性，而且安全無虞，在有法律合法的基礎之下，就請台電進行自主安全檢查程序，看結果如何，再依最後結果來判斷。

王鴻薇聽完後說，卓榮泰今天這項宣示是非常重大的轉圜，相信企業及產業界也都支持核電重啟。

卓榮泰隨即補充，他也要請王鴻薇能夠支持政府多元開發及多元綠能的政策跟努力。

王鴻薇表示，她不是不支持，是不支持掏空的行為。台電過去推動延役的費用需要新台幣150億元到300億元，但是，環團說核三重啟要5年到10年，費用高達4900億元，這樣說法是否接近事實。

龔明鑫說，應該不是這樣，現在的自主檢查加上原廠評估後才可以知道，國外有一些經驗，當初評估的價錢，加上現在的物價上漲，費用會高一點。

王鴻薇指出，核三廠在5月17日停機，短短不到半年，政府就撐不下去，要重啟核二、三廠，她知道壓力很多來自於美方，直指台灣能源韌性脆弱的一面，早知今日、何必當初。

龔明鑫說，還是要依法行政，法律沒有改是不可能。

卓榮泰表示，核三廠5月17日除役是基於當時核管法的規定，經過立法院將其延長，當時他要求台電，核三廠人員不能離開，一定要保留在原廠裡面，未來還要做很多事，包括核三廠善後，乃至於接觸新的核能技術。這些都有預做準備，若有新的核能技術要持開放態度，跟整個世界做共同討論。（編輯：林克倫）1141107