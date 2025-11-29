核二、三廠啟動延役評估程序 賴清德：是否延役交由專業、科技決定

總統賴清德出席「總統與青年論壇」。廖瑞祥攝



台灣是否重啟核電，在經濟部於本週四（11/27）核定台電的核二、核三依法正式啟動自主安全檢查，核一廠經評估不具再運轉可行性之後，持續引發討論，賴清德總統今天（11/29）與青年對談時表示，核電到底要不要延役，「我們交給專業、交給科技」。賴清德也重申三大原則，包括要有安全確保安全無虞、核廢要有解核廢料要去哪裡、社會要有共識等，然後來進行各項必要的程序。

賴清德總統今天下午出席《今週刊》總統與青年論壇，在最後即席提問部分，有同學問到，台灣完全停核之後，面對天然氣占比高、綠能不穩定，電價可能持續上漲，以及企業被迫面對全球減碳要求的情況，政府要如何在未來10到20年內確保台灣面對經濟未來發展的不確定性，更加不失控，產業不外移，同時又能符合國際減碳標準。

賴清德回應，同學們若看到今天的報紙，有報導經濟部已經做出了明確的決定，就是已經核定了台灣電力公司目前對於核一、核二、核三的評定，也就是台灣電力公司核一廠是沒有辦法研議，但核二、核三廠具備潛能，就是有延役的可能，這個計畫經濟部已經核定了。

賴清德表示，後續台灣電力公司在明年3月之前就提出核電延役的的計畫，但提出這個計畫的同時，台灣電力公司大概會用1.5年到2年的時間，就核能機組的安全去做自我檢測，然後把自我檢測的報告，跟核電延役的計畫送給核安會審議。「這部分大概程序有在走，那也就是說核電到底要不要延役，我們交給專業交給科技，第1個，要有安全確保安全無虞，第2個，核廢要有解核廢料要去哪裡第3個，社會要有共識這3個原則，然後來進行各項必要的程序。」

