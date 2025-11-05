核二、三廠重啟？ 地方看法分歧

台電董事長曾文生表示，核二、核三具有重啟機會及條件。記者陳儷方／攝影

台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業嚴格把關，在地里長則看法分歧，有人批政府出爾反爾，若沒安全評估及保證，地方不會接受。

新北市府指出，供電穩定攸關民生、產業和國安等面向，需要中央透過完整能源政策通盤規畫；市長侯友宜一貫態度，就是須從科學角度評估，最重要原則是「安全、穩定」，以民眾安全為最大考量。

屏東縣政府表示，務求以安全為第一優先，請經濟部、台電公司依法律規範，進行相關重啟評估程序，且須由專業單位嚴格審查，確保核三廠安全無虞。

「安全不能開玩笑、出爾反爾。」核二廠當地的大鵬里長李建才說，核電廠已進入除役階段，現在政府又說符合重啟條件，若沒有安全評估及保證，地方不會同意，也無法接受。

附近的萬里里長王傑倫則說，若確定安全無虞，再看中央如何評估，傾聽地方意見，配合國家政策執行。

核三廠所在地恆春鎮長尤史經說，恆春民眾多數贊同核三，之前公投也展現出民意。歐美等先進國家都在用核電，相信只要經過相關程序，政府對核三廠的安全把關絕沒問題，希望進度能快一點，早點重啟。

牡丹鄉長潘壯志說，尊重國家的政策，只要政府經安全評估可以重啟，一定會支持。

不過，民團有不同看法。北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核二廠已正式除役，不具備重啟的條件，重啟所需時程和成本都極龐大和複雜，「政府不應因能源轉型不力，拿退役老舊核電廠開刀。」

郭慶霖說，機組已停止運轉多年，若要重啟，設備須大規模更新和修復，增加重啟的複雜性。根據核子反應器設施管制法，核電廠運轉須在執照有效期限內，若到期未換發，不得繼續運轉。核二廠執照已到期，並已進入除役程序。

台灣環境保護聯盟理事長劉志堅表示，能源轉型才是國家長遠方向，政府應積極發展綠能，回應半導體產業的用電需求。

「民進黨根本是自打嘴巴。」屏東縣國民黨縣議員盧玟欣說，重啟要有安全性評估，「核三廠不可以說停就停、說開就開」，核三廠二號機今年五月停機，就是為了民進黨的非核家園承諾，如今又說有重啟機會與條件，「這不是脫褲子放屁」，變成「賴清德核能二點零」。

