核二、三重啟有望？藍喊：別再信用愛發電

▲核三公投雖未通過，但經濟部將正式核定台電核電廠現況評估報告，確認核二、三廠評估具有再運轉可行性。（圖／NOWNEWS記者攝影）

[NOWnews今日新聞] 《NOWNEWS今日新聞》獨家報導，重啟核三公投雖未通過，不過經濟部將正式核定台電核電廠現況評估報告，確認核二、三廠評估具有再運轉可行性，最快的是核三廠，若經核安會通過，最快約1年半到2年就可重啟。對此選區在屏東的國民黨立委蘇清泉表示歡迎。

蘇清泉說，核三廠機組設備尚未拆除，都還堪用，如果有機會趁此機會換新，核電廠再運作20、30年不是問題，可以讓台灣每年有160億度電力，這對台灣的能源供給來說相當重要，國人的用電成本也都能大幅降低。

蘇清泉也說，核三廠在屏東已存在40多年，過去不曾發生重大事故，地方鄉親對重啟核電廠也都相當歡迎。他奉勸民進黨政府，與其亂花錢投資綠電怪物，破壞環境，不如好好把錢花在核能。

選區在高雄的不分區藍委柯志恩也說，台電評估核二、三廠再運轉可行性，證明「非核家園、用愛發電」不可行，但政府能源政策錯亂，明知「反核神主牌」不靈光，卻還繼續膜拜。全世界都在回頭使用核能，只有民進黨還在嘴硬。眾所皆知，沒有核能，不僅造成台灣供電危機，也成為國家安全和社會韌性的破口。

柯志恩說，核電廠延役問題在立法院已經討論多次，都被民進黨當成「政治議題」處理。現在終於願意面對電力問題，將電廠延役回歸「專業問題」是件好事，但是除了延役，也應重視核工人才流失、人才斷層、國際核能新技術發展等問題。

她說，再生能源雖有優點，但光電靠太陽、風電靠風速，而火力發電製造更多碳排汙染，且一旦遇上用電尖峰，台電就神經緊繃。希望政府迷途知返，不要再猶抱琵琶了。

