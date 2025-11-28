核二、核三具重啟可行性 明年提再運轉計畫
[NOWnews今日新聞] 經濟部今（28）日表示，昨（27）已核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。
經濟部表示，兩廠再運轉計畫預計在明年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年，而因核二廠之反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。
經濟部表示，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。
經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。
核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。
核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。
經濟部表示， 核電廠重啟程序必須依照「兩個必須」，而對於核能議題，也須滿足「三個原則」，會要求台電以最嚴謹的態度進行相關工作，確保核安符合國際標準，後續須國外專業機構技術同儕審查，並依核安會審查結果辦理，且仍須進一步社會共識。
