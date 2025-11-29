核二、核三再運轉計畫明年送核安會 江啟臣：能源政策不要淪為口號

經濟部於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會。立法院副院長江啟臣（左）29日表示，政府對於能源政策都不要淪為口號。（温予菱攝）

經濟部於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會。立法院副院長江啟臣29日表示，政府對於能源政策都不要淪為口號，一定要以務實、科學的方法兼顧核安、國安、供電穩定，政府只要回歸務實去考量問題，不要夾帶任何政治上的意識形態，他相信台灣的能源政策才能更貼近國家及人民需要。

江啟臣今日下午赴豐原區與台中市議員古秀英成立聯合服務處，並說政府對於能源政策都不要淪為口號，一定要務實、科學，所以針對核二、核三部分，如何兼顧核安、國安及供電穩定，需要確實落實檢查，來決定是否要重啟，直言政府只要回歸務實去考量問題，不要夾帶任何政治上的意識形態，他相信台灣的能源政策才能更貼近國家及人民需要。

江啟臣說，能源提供愈多元，對於能源、國家安全就更有保障，電價或是供電穩定才能更有保障，這才是全民之福，也是他們服務的範圍當中，所以今天也藉此機會，呼籲行政院在核能問題上，務必科學、務實，兼顧核安、國安、供電穩定。

