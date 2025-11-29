核二、核三再運轉計畫明年送核安會 盧秀燕、楊瓊瓔這樣說

經濟部於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會。對此，台中市長盧秀燕（左三）29日僅說，謝謝；藍委楊瓊瓔（右四）則呼籲，政府將計畫報告時程縮短，讓核三盡快在安全無虞的情形下繼續發電。（温予菱攝）

經濟部於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，有望重啟核電。對此，台中市長盧秀燕29日僅說，謝謝；藍委楊瓊瓔表示，讓台中海線人民用愛發電、用肺發電，犧牲健康這是不可能的，並強調台灣現階段供電，若要加上算力（發展AI）一定不夠，呼籲政府將計畫報告時程縮短，讓核三盡快在安全無虞的情形下繼續發電。

盧秀燕與楊瓊瓔今日上午先後參加大里區農會創立105年周年及梧棲區大庄里大村里市民活動中心啟用典禮，雙雙被問及核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，將有望重啟核電。台中市長盧秀燕29日僅回應，謝謝。

楊瓊瓔表示，自己非常敬佩台中海線鄉親，但有一件事情自己無論如何從一而終，一定要全力以赴監督，那就是火力發電廠，直言讓人民用愛發電、用肺發電，這是不可能的事情，海線地區民眾已經犧牲這麼多，強調沒有健康身體什麼都不要說。

楊瓊瓔說，自己長期在經濟委員會，一直要求政府對於「核」的部分，要採開放態度，且注入新核能技術，核能是乾淨的電力來源，這是全世界普世價值，因此她一再要求經濟部，甚至在核三廠關廠時，她在前半年已提案《核管法》及《環境基本法》，要讓民進黨神主牌，先有樓梯可下，所以很感謝立法院終於通過法案。

楊瓊瓔也說，自從核三廠完全停機、非核家園開始那天，她就要求經濟部必須依法去檢視，到底核三廠在安全無虞的狀態時，應該可以開啟核三核電，因為核能的電一度約1.02元，火力發電廠則須3.5至4元多不等，並受煤價波動，風力新能源成本更高，直言台灣未來若要加入算力，電力一定會不夠。

楊瓊瓔表示，很高興輝達能夠在台灣落腳，但台灣未來供電加入算力部分，電力一定會不夠，因為政府現在公告的版本，是尚未加入算力的需求電源，所以謝謝經濟部終於願意依法將核三檢視，並報行政院昨日正式核定，也就是核三廠啟動安全檢查，也希望中央能繼續加油，將時程縮短，在安全無虞的情形下，讓核三廠繼續發電，給人民有穩定電源，電價平穩下來，自己將持續監督。

