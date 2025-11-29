核二、核三延役有譜？賴清德提3原則：交給專業和科技

賴清德總統今天（29日）出席「2025總統與青年論壇」，針對現場學生提問能源問題，他表示，核電要不要延續，我們交給專業和科技，要確保安全無虞，解決核廢料問題，同時社會也要有共識。

賴清德29日出席「2025總統與青年論壇」。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德表示，經濟部已經做出了明確的決定，就是已經核定台電公司目前對於核一、核二、核三的評定，核一是沒有辦法延役，但核二、核三具備潛能，就是有延役的可能，這個計劃大概經濟部已經核定了，後續台電在明年3月之前就會提出核電延役的計劃。

核三廠。（圖／台電提供）

賴清德指出，台電大概會用一年半的到兩年的時間，就核能機組的安全進行自我檢測，然後把自我檢測的報告跟核電延役的計劃送給核安會審議，這部分大概程序有在走。

賴清德。（圖／中天新聞）

至於核電到底要不要延續？賴清德說，我們交給專業、交給科技，第一個要有安全，確保安全無虞；第二個核廢要有解，核廢料要去哪裡？第三個社會要有共識，然後來進行各項必要的程序，大概是這個樣子，

