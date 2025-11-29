核二、核三延役？賴清德：交給專業和科技。曾薏蘋攝

賴清德總統今出席「2025總統與青年論壇」，不論現場或是網路，賴清德對學生提問有問必答；被問到台灣能源問題時表示，核定要不要延役，交給專業、科技，要確保安全無虞，第二是核廢料要去哪裡，第三是社會要有共識這三個原則，進行必要程序。

賴清德說，經濟部已經做出明確做出對核一、核二、核三的評定，有同意台電核二、核三具備潛能，有延役可能，經濟部已經核定了。

他說，後續台電在明年三月前，就會核定延役計劃，但提出計劃的同時，台電用1.5年到2年的時間就核能機組安全做自我檢測，把自我檢測報告跟核電延役計劃送給和安會審議，這部分程序有在走。

在「快問快答」部分，被問到平常會用ＡＩ？他說，會；喜歡的飲料是什麼？賴說，「珍珠奶茶」

被問到自己一個人住總統府？他說，他沒住總統府，「我跟家人住官邸，還有兩條流浪狗」；至於年輕時做什麼工作？他說，「吾少也賤，故多能鄙事」。

他說，因為媽媽要工作，會協助姊姊做家事，萬里山上種很多相思樹，會去山上搬相思樹，一百斤看多少錢，二哥拿較多，自己都是幫忙，大學時就做家教。

被問到當總統有什麼福利？賴清德打趣說，「你問這題有什麼意思？你們是不是要競選總統？」學生大笑；賴說，每個競選或當選總統的人，都不是為了總統福利，就是有自己的理想跟抱負，總統是公務人員，薪水跟其他公務員有高一點，但福利是一樣。

有女同學更問賴清德小時候夢想？賴說，當醫師，但是一九九六年飛彈危機，就離開醫療工作投入政治。

他反問女學生？「你夢想？」女學生說，「我要成為總統」。

