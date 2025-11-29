核二 核三有望重啟 羅智強：若以拖待變民進黨會成罪人

國民黨立委羅智強。（本報資料照片）

經濟部於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，有望重啟核電。國民黨立院黨團書記長羅智強29日呼籲民進黨政府，在確保安全的前提下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，核三自主安全檢查預計最快需1.5年，2027年或有望重啟核電。行政院長卓榮泰昨在立法院會備詢表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

羅智強表示，在確保安全的前提下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

羅智強表示，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式的推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。

羅智強表示，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因在鉅額財務壓力下不得不改邪歸正，就請民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。

