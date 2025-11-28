核二、核三要重啟？經濟部：再運轉計畫明年3月送核安會
即時中心／潘柏廷報導
民進黨政府主打「非核家園」議題歷經多年，但核電是否重啟的議題，仍受外界高度關注；經濟部今（28）日則宣布，昨（27）日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠的再運轉計畫預計在明（2026）年3月提送核安會。
經濟部表示，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。
同時，經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。
不過，經濟部也說，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件；核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。
對此，經濟部指出，核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。
另，經濟部也提到，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要之補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。另台電預計於明（2026）年3月提送核二、三廠再運轉計畫。
最後，經濟部強調，核電廠重啟程序必須依照「兩個必須」，而對於核能議題，也須滿足「三個原則」，會要求台電以最嚴謹的態度進行相關工作，確保核安符合國際標準，後續須國外專業機構技術同儕審查，並依核安會審查結果辦理，且仍須進一步社會共識。
原文出處：快新聞／核二、核三要重啟？經濟部：再運轉計畫明年3月送核安會
