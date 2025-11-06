「核二、核三重啟評估」考量輝達 龔明鑫：應該沒關係

經濟部長龔明鑫說，輝達在台灣的總部比較像辦公室形式，用電量沒那麼多。（圖：行政院提供）

經濟部長龔明鑫今（6）日證實，台電已將「核電重啟自我安全檢查評估報告」送抵經濟部，目前還在簽呈中，將盡快在1個月內簽核。對於輝達（NVIDIA）來台灣是否成為評估核二、核三重啟依據？他說，輝達來台是設立海外企業總部，比較像是「辦公室的形式」，用電較沒那麼多，應該沒有關係。

龔明鑫下午主持經濟部部務會議，會前受訪表示，台電針對核電廠現況是否具有重啟的評估報告，的確已送到經濟部了，但報告是先到能源署，才會到經濟部，之後經濟部才會予以評估。

至於核電廠的重啟程序，是否仍如先前預期，最快18個月到2年內完成？龔明鑫說，前提是「如果一切條件都可以」，但仍有2大不可控制的因素，包括：台電的自主安全檢查要和原廠業者一起配合，原廠時間也要協調，希望可以儘快；另一個變數則是核安會的審查時間，經濟部要尊重核安會的獨立審查權責，這點也是無法控制的。