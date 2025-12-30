核反應爐安全殼現蹤！日智庫揭中國第4艘航艦進度 估7年後下水服役

中國航空母艦山東號2019年投入服役，艦上的升旗典禮。美聯社



中國持續強化海軍實力之際，日本智庫透過衛星影像分析發現，解放軍正在打造的第4艘航空母艦，疑似具備核反應爐安全殼的結構，或成為中國首艘核動力航空母艦，有可能在7年後下水服役。

《讀賣新聞》29日指出，中國第4艘航空母艦據信正在遼寧省的大連造船廠持續建造，其第2艘航艦「山東號」亦是在當地打造。從今年2月起，該廠就確認出現了造船時置於船體下方的板材，到了11月更發現疑似船體部件的物體，以及兩個邊長分別為14公尺與16公尺的容器狀物體。

日本智庫「國家基本問題研究所」研究員中川真紀根據衛星影像分析指出，該容器狀物體的尺寸與設置位置，均與美軍核動力航艦的反應爐安全殼相似。中國軍方已實際運用核動力潛艦，具備應用核動力技術的能力。

除美軍外，法國海軍同樣擁有核動力航艦，其通常會搭載兩座反應爐，以確保在一座反應爐故障時仍能維持正常航行。

解放軍目前擁有的3艘航空母艦均屬傳統動力艦艇。如果中國第4艘航艦與第3艘航艦「福建號」的建造工期相當，則其有可能在7年後下水服役。

報導指出，為應對「台灣有事」時美國軍事行動的逼近，中國軍方正在提升航艦打擊群於西太平洋等遠洋海域的投射能力，據信其正在研發續航能力比傳統動力艦艇更強的核動力航艦。

