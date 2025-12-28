核威懾全歐洲！俄羅斯在白俄前空軍基地 部署新型極音速飛彈
編譯林浩博／綜合報導
路透社27日獨家報導，俄羅斯恐怕已在白俄羅斯東部的一座前空軍基地，部署了可攜帶核彈頭的新型極音速彈道飛彈，強化其對歐洲全境的核打擊能力。
榛果樹飛彈
兩名美國研究人員經調查衛星影像，得出了此結果，而且報導引述匿名知情人士指出，此發現與美國情資研究一致。
俄羅斯總統普丁一直明確表示，他想在自家盟國白俄羅斯部署「榛果樹」（Oreshnik）中程飛彈。該飛彈射程可達5500公里，但具體的部署地點，從未公開。
部分專家指出，俄羅斯越來越依賴核武，以嚇阻北約國家援助烏克蘭足以深入打擊俄羅斯境內的武器，而此戰略的具體做法之一，即部署榛果樹飛彈。
白俄羅斯官媒24日引述自家防長赫瑞寧（Viktor Khrenin）稱，部署榛果樹不會改變歐洲的均勢，而是對西方「侵略行徑」的「我方回應」。
深入打擊歐洲
加州明德大學國際研究所（Middlebury Institute of International Studies）的學者路易斯（Jeffrey Lewis），以及美國海軍研究中心（CNA）的分析師艾佛列斯（Decker Eveleth），研究了商業衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）所提供的影像，確定了與俄羅斯戰略飛彈基地相符的特徵，因此得出了榛果樹飛彈部署的結論。
路易斯和艾佛列斯誇口，他們擁有90%的信心，確信榛果樹飛彈的行動發射器，部署在白俄羅斯東部克里契夫（Krichev）附近的廢棄空軍基地，該地位於俄羅斯首都莫斯科西南方約478公里。
俄羅斯在2024年11月，就曾對烏克蘭境內目標，用常規彈頭的榛果樹飛彈予以打擊。普丁當時誇口，榛果樹的速度超越10馬赫，根本無法被攔截。
英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的專家佛曼（John Foreman）說，普丁在白俄羅斯部署榛果樹飛彈，以進一步深入打擊歐洲境內，同時也是對美國明年在德國部署「暗鷹」（Dark Eagle）同等飛彈的回應。
普丁這番部署，也正值美俄兩國2010年《新戰略武器削減條約》（New START）距離期滿僅剩幾週之際。普丁打破了冷戰以來做法，首度將核武器部署在俄羅斯國境之外。他於2024年底與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤後曾說，榛果樹將於2025下半年部署在白俄境內，作為其戰略的調整。盧卡申科上週也說過首批飛彈已部署，但未透露地點。
據盧卡申科說法，部署的榛果樹飛彈數量高達10枚。但兩名美國研究者評估衛星影像認為，克里契夫的基地只夠容納3枚，懷疑其餘飛彈部署於別處。
美國總統川普想與俄羅斯達成協議，結束俄烏戰爭。因此基輔對深入打擊俄羅斯武器的尋求，在川普這裡吃了閉門羹。川普拒絕給予烏克蘭足以打到莫斯科的戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。不過，歐洲的英、法兩國都已對烏克蘭援助巡弋飛彈。德國5月還宣布，將與烏克蘭共同生產長程飛彈，並對於其射程與打擊目標，都不設限。
無需過度擔憂
美國研究人員檢視行星實驗室提供的影像，發現8月4日至12日之間工程加快，並呈現了與俄羅斯戰略飛彈基地一致的特徵。艾佛列斯更指出，11月19日一張影像顯示，可用來以火車運送飛彈及其行動發射器的「軍事級鐵路轉運點」，受到了安全圍籬保護。
路易斯也稱，一條跑道盡頭的混凝土板，被泥土掩蓋，與發射點的偽裝一致。
不過，瑞士日內瓦的俄羅斯核武專家波德維格（Pavel Podvig）對兩人說法存疑。因為他認為部署榛果樹飛彈，除了向白俄羅斯強調安全保證之外，並未給予俄羅斯額外的軍事或政治優勢。
但路易斯堅持，這是俄羅斯所釋放的「政治訊號」，藉由在境外部署核武，顯示對此武器的依賴，「你能想像我們在德國部署核彈頭的戰斧飛彈？把這類可攜核彈頭的武器部署白俄羅斯，並無軍事理由，只有政治原因」。
