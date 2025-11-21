核子醫學成失智等神經退化性疾病診療新顯學 新旭登國際峰會展現研發成果

新旭生技創辦人張明奎表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療流程中，已經扮演關鍵作用。（新旭提供）

根據WHO等國際研究機構的數據，至2050年全球失智與相關疾病患者將達1.39億人，顯示全球正面臨前所未有的神經退化性疾病挑戰。特別值得一提的是，這些疾病的經濟負擔驚人，以美國為例，2040年相關支出預計將突破每年3,790億美元。因為如此，也吸引許多生技新創公司相繼投入此一領域，核子醫學相關公司新旭生技（以下簡稱新旭）就是其中之一，而其研發成果近期也獲得國際專家的關注。

新旭創辦人張明奎博士於11月5日受邀在橫濱舉辦的「IEEE 2025醫學影像開幕會議」登台擔任主講人，他面對全球專家指出：「核子醫學在神經退化性疾病的診療流程中，已經扮演關鍵作用，從影像劑開發、早期診斷、病人篩選，到臨床療效監測與藥物作用機制驗證。」透過精準的影像工具，醫師能在病程尚未明顯惡化前即察覺異常，達到早期診斷與介入治療的目標，也能在新藥試驗階段精準篩選與反應差異化評估。

據了解，新旭開發出的核藥產品18F-APN-1607是一種高親和力的Tau蛋白正子(PET)顯影劑，可有效標示大腦內Tau纖維糾結(tangles)的分布情形，並可廣泛應用於阿茲海默症(AD)、前額顳葉失智(FTD)、進行性核上性麻痺(PSP)及皮質基底退化症(CBD)等不同Tau疾病的研究與診斷。目前，全球已超過4,800名受試者接受掃描，涵蓋250人的縱貫性追蹤資料，相關研究已發表逾70篇國際頂尖期刊論文。

新旭表示，除了作為影像診斷與臨床分析工具，核子藥物當然也能搖身一變成為治療藥物的「導引分子」，透過此平台，新旭研究團隊能以APN-1607作為藥物靶點占有率(target engagement)的生物標記，以確認候選化合物是否真正作用於Tau聚集位置。這項技術平台已應用於新旭蛋白質降解藥物開發，未來希望能實現從「看見病灶」到「精準治療」的診療一體策略。

此外，為了能夠更普及化腦部健康篩檢，張明奎亦於會議中分享最新「輕量型腦部PET掃描儀」，搭配雲端自動化判讀與資料儲存平台，降低影像成本、提升普及率，讓精準診斷得以真正觸及更多潛在高風險族群。張明奎強調：「核子醫學從臨床前研發到臨床開發再到產品上市，不同的環節都能扮演重要角色。」

在人口快速高齡化、失智與帕金森氏症等腦部神經退化性疾病人口持續攀升的背景下，張明奎進一步表示，透過高度專一性的Tau蛋白正子造影，結合目前市面上最高解析度的腦部PET掃描儀，新旭將與策略夥伴合作，共同實現腦影像市場化與普及化的願景。

