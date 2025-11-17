核安不能鬆懈！萬里區連辦2場核子事故演練 強化核安防護量能

萬里區公所在11月10日及17日，舉辦2場「核子事故區域防災社區民眾防護演練」。（萬里區公所提供）

為提升地方民眾對核子事故的應變能力與防護意識，萬里區公所在11月10日及17日分別於大鵬里下寮聖安宮與龜吼里玉田48之1號前空地舉辦2場「核子事故區域防災社區民眾防護演練」。活動由新北市消防局主祕張易鴻到場指導，現場吸引許多居民參與，展現社區面對核安議題的高度動員力與防災默契。

此次防災演練集結消防、警察、衛生、環保、里辦公室及核安相關單位共同合作，模擬核子事故發生後的完整應變流程。現場不僅進行事故通報與輻射偵測，更實作避難疏散的各項要領，包含關閉門窗、配戴口罩、攜帶應變包及依指示前往指定避難地點等，讓民眾在情境演練中熟悉正確步驟，強化自我防護能力。

張易鴻表示，核災防護演練是市府檢驗整體應變量能的重要環節，也是居民了解核災處置流程的關鍵時機。他強調，「平時多演練，災時才能不慌亂」，並肯定萬里區公所及參與單位對核安防災的重視。

萬里區長黃雱勉也指出，該區鄰近核能發電廠，防災工作不能有絲毫鬆懈。他強調，透過演練不僅可檢視各單位的通報與協調機制，也能讓居民從親身參與中深化防災意識，實踐「政府防災、全民防護」的核心目標，呼籲民眾平時多準備，才能在災害來臨時大幅減少損害，共同守護家園安全。

