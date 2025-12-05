核安可控、核廢有解、社會支持 葉宗洸建議賴總統：儘速重啟核三並搶訂燃料棒

國立清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸5日接受資深媒體人黃暐瀚電台節目專訪時表示，總統賴清德提出的「核安無虞、核廢有解、社會支持」三項核電條件，已全部具備。 圖：翻攝「臉書」黃暐瀚粉絲專頁

[Newtalk新聞] 國立清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸今（5）日接受資深媒體人黃暐瀚電台節目專訪時表示，總統賴清德先前提出的「核安無虞、核廢有解、社會支持」三項核電條件，目前已全部具備，呼籲政府儘速決定核三廠重啟，並立即向美國西屋公司下單採購燃料棒，以免錯失現有合約與全球排隊期。

葉宗洸針對賴總統三條件逐一提出解方：首先在「核安」部分，他強調，福島核災後全球已大幅強化應變機制。台灣核一、核二、核三廠均設有「深水池」與移動式發電機，可於斷電時直接抽取海水冷卻反應爐，台灣絕不會重演福島「氫爆」事故。

廣告 廣告

其次在「核廢」處理，他指出，現在被外界稱為「核廢料」的用過核子燃料，其實僅燃燒約5%，剩餘95%仍可再利用。第四代反應爐與未來小型模組化反應爐（SMR）技術成熟後，可將這些舊燃料棒重新當作燃料使用，再利用後，殘餘廢料輻射強度大幅降低、半衰期大幅縮短，根本「不再是難以處理的高階核廢料」。

至於「社會共識」，葉宗洸指出，2021年重啟核四公投雖因投票率未過25%而失敗，但近年多份民調已顯示，超過五成五至六成五的民眾支持核能繼續使用或延役，社會支持度已明顯轉正。

葉宗洸特別提醒，美國正加速發展小型模組化反應爐（SMR）與微型微反應爐（MMR），最快2031年即可商轉，台灣若想跟上這波全球核能復興浪潮，必須立刻行動。目前全球燃料棒供不應求，訂購已需排隊18個月以上。核三廠與美國西屋公司尚存有效合約，卻仍需花一年半時間進行除役後的「核安檢查」，他認為檢查期限應大幅縮短，一旦決定重啟，就應立即下單採購燃料棒，否則合約到期後將面臨更長的等待期。

葉宗洸最後呼籲，台灣不缺技術、不缺人才，也不缺社會支持，現在只欠一個「政治決定」。他建議賴總統與行政院儘快做出明確政策方向，讓核三廠順利延役，並為下一階段的小型模組化反應爐鋪路，以確保台灣能源安全與淨零目標雙贏。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

您沒看錯！國軍戰鬥加給釀薪資倒掛 馬文君：恐增「相對剝奪感」

楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算