核安會參與臺北市一一五年「119防災宣導活動」

核能安全委員會日前參與臺北市政府於國立臺灣科學教育館、市立兒童新樂園及周邊場地舉辦的「一一五年119 防災宣導活動」，核安會特別推出「輻災防救翻翻樂」及「設計我的災防包」兩項遊戲，藉由簡單有趣的互動方式，將核安防護教育帶入民眾生活，攤位吸引約五百位大、小朋友排隊體驗。

「輻災防救翻翻樂」這款記憶配對遊戲，將防災準備及應變等防護要點融入設計，攤位前只見參與的孩子們全神貫注，每每成功配對出對應的防護圖卡時，現場便響起熱烈的歡呼聲，玩「翻」天的同時，也能輕鬆獲得核安知識，達到寓教於樂的目的。

另一邊的「設計我的災防包」體驗區，同樣備受喜愛。遊戲以多種防災物資小磁鐵，讓孩子根據情境引導，挑選出避難時最需要的物品放入背包。從礦泉水、乾糧到手電筒，孩子一邊認真挑選，工作人員一邊親切解說每項物品的重要性。透過沉浸式的遊戲體驗，引導孩子從「帶什麼」，理解「為什麼」，進而強化家庭防災觀念。

面對災害型態多元化的今日，強化減災與防災意識刻不容緩。核安會表示，珍惜每一次與民眾面對面互動的機會，積極推廣生活化的防災教育，期盼以寓教於樂的方式，讓核安防護觀念如同種子般，在每個家庭中發芽茁壯。