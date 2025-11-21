核安會執行114年核能二廠緊急應變計畫演習視察

核能二廠於二十日辦理一一四年度緊急應變計畫演習，以演練及驗證核能電廠緊急應變處置量能，核能安全委員會動員十一位視察員至核能二廠各演練場所視察。

今年演習想定係假設於上班日，電廠遭受地震及海嘯等複合式天然災害及重大威脅，導致設施、設備受損，衍生一連串的假想事故。核電廠依程序進行通報與應變，評估決定救援策略，執行電廠內重要設備之損害控管與回復。

除原規劃情境之應變演練外，為進一步檢視核能二廠人員之應變能力，核安會另以無預警方式下達臨時狀況。同日中午十二時亦進行核能二廠緊急應變計畫區內核子事故民眾預警系統播放測試，四十站功能均正常。

核安會表示，整體而言此次演習均能針對模擬之災損情境有效執行搶救應變作業。後續該會將持續督促台電公司與核能二廠落實緊急應變各項整備工作，確保核能安全。