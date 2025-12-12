核安會執行114年第3次核能二廠不預警視察

核能安全委員會於今（十二）日凌晨三時三十分，由核管組、輻防組、應變組及物管組等單位組成視察團隊，赴核能二廠執行一一四年第三次不預警視察。

本次視察範圍涵蓋兩部機組主控制室、一、二號機輔機廠房、開關場控制室、輻防管制站、氣渦輪機控制室、保安監控中心、廢料廠房控制室及減容中心等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、主控制室作業管理（含限制進入區域管制及主控制室錄影）、抄表與記錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形及輻防管制運作等進行查證。

本次視察作業約於今日上午七時三十分結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室限制區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。未來核安會仍將持續進行不預警視察作業，以督促台電公司確實執行除役期間之機組運作安全作業。