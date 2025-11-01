核安會執行114年第3次核一廠不預警視察

核能安全委員會於昨（一）日凌晨四時卅分，由核安管制組、輻射防護組、保安應變組及核物料管制組等單位組成之視察團隊，前往核能一廠執行一一四年第三次不預警視察作業。

視察作業於當日上午八時卅分結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能一廠值班人員執勤狀況良好，除役期間仍有效掌握機組狀況，並落實主控制室紅線區之出入管制規定。該區攝影監控系統功能正常，亦未發現有物品隨意擺放等異常狀況。核安會未來仍將持續不定期執行此項視察作業，監督台電公司確實執行除役期間之核子燃料儲存與相關設施之運作安全。