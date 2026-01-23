核安會執行115年第1次核能二廠不預警視察

核能安全委員會於廿二日傍晚六時，由核安管制組、輻射防護組、保安應變組及核物料管制組等單位組成視察團隊，赴核能二廠執行一一五年度第一次不預警視察，新北市萬里區公所林課長亦共同參與觀察本次視察作業。本次視察範圍涵蓋兩部機主控制室、1/2號機輔機廠房、開關場控制室、氣渦輪機控制室、輻防管制站、保安監控中心、廢料廠房控制室、減容中心控制室等區域，分別針對現場值班人員執勤精神狀況、行為與紀律、控制室作業管理（含限制進入區域管制及控制室錄影）、抄表與紀錄的正確性、系統設備異常之處置措施、廠區保安監控執行情形等進行查證。

本次視察作業於當日晚間九時許結束，經彙整視察團隊現場查證結果，核能二廠現場值班人員執勤狀況良好，皆能堅守崗位保持良好精神，且能確實掌握機組狀況，並確實執行進入主控制室紅線區相關管制，主控制室攝影機錄影功能正常且未發現有物品隨意置放之情形。

核安會表示，未來仍將持續不定期執行此項視察作業，以增進國內各核能機組運作安全。