核安會舉辦放射線照相檢驗業輻射安全防護管制宣導會

核能安全委員會持續推動第一線放射線照相檢驗工作人員的輻射防護觀念，並將輻射安全文化確實落實到工作場域中，特於今年十月份，分別在雲林、高雄、桃園舉辦三場次「放射線照相檢驗業輻射安全防護管制宣導活動」，共約一九○人參加。透過法令的宣達，確保第一線工作人員健康與安全的具體作為，共同為提升國內輻射安全防護水準而努力！

三場宣導會為了從學理及法規層面增進認知，核安會特別邀請清華大學陳芳馨教授親臨講授輻射防護相關法規管制及輻射生物效應等重要課程。不僅提升了業者對游離輻射的專業理解，也讓大家更清楚掌握保障自身安全的知識。此外，核安會同仁也就天然災害通報作業指引，宣導意外事件的處理程序與通報作業。透過實務案例的探討與專業講授，期望能有效強化從業人員的輻射防護觀念，讓輻射安全文化真正落實於工作現場。

課後更安排了綜合討論時間，讓學員們能就輻射防護的實務問題和相關議題提出疑問，並由講者和同仁進行討論及釋疑。此環節有效加深了學員對作業現場輻射防護重點的理解，全面提升對輻射安全防護的意識與認知。