核安會辦核子事故緊急應變主管決策人員進階訓練

為精進核子事故各緊急應變中心主管決策人員之緊急應變決策能力，傳承災害防救經驗，核能安全委員會於十二月五日、九日辦理兩梯次主管決策人員進階訓練，安排「核子事故輻射監測中心—應變決策資訊管理」及「以近年災害實例經驗分享災害防救政策」專題講座，邀請核子事故各應變中心應變人員參與。藉由講座精闢說明及經驗分享，協助參訓人員瞭解核子事故各類環境輻射偵測作業及相關決策要點，及透過案例分享，說明如何運用演習驗證並建立統一的災害防救策略，以提升核子事故應變決策知能。

核安會表示，應變決策做的好有賴平時人員培訓，該會將持續透過核安演習及辦理各項訓練等方式，與各應變中心人員互動交流，使中央各部會及地方政府共同完備核安應變整備工作，強化應變量能，使民眾心安。