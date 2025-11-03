核安會辦「核安總動員」科普展社區居民參與熱烈

核能安全委員會日昨利用周休假日，在該會所在社區舉辦「核安總動員．科技樂無限」科普展，邀請周邊居民與親子家庭一同度過充滿知識的週末時光。為期兩天的活動，共吸引約二三三二人次冒著小雨參與，在公園的綠蔭與帳篷之間，展開一場探索原子能奧秘的科學旅程。 \\;

核安會以親近生活的方式設計多項互動闖關遊戲，讓仁愛公園化身為最自然的教室，結合行李X光檢查、海洋輻射偵測及輻射滅菌等日常情境，民眾化身為輻射檢驗或設備操作人員，挑戰不同職業任務，並從中瞭解生活中的原子能及核電廠安全管制知識。不僅讓科學走進社區，也讓小朋友看見原子能應用與職業的多元樣貌，在歡笑與好奇中，萌發對科學領域的嚮往與視野。 \\;

「核安總動員．科技樂無限」科普展在細雨中圓滿落幕，雨水澆不熄民眾的熱情。從撐傘入園的家長，到在帳篷間嬉戲的孩子，笑聲交織成公園裡最動人的樂章。核安會特別感謝永和區公所提供場地並協助宣傳，讓這份美好得以與更多居民分享，同時也感謝在地居民的熱情參與，讓活動從社區出發、拉近彼此距離，使大家發現科學其實就在身邊。 \\;

核安會表示，期盼延續這份好奇與熱情，讓更多人以開放的心看見原子能科學的美好，並在日常裡感受知識帶來的力量。