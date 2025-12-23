核安會頒發原子能安全績優獎 7團體、6個人獲獎

核能安全委員會陳明真主委日昨出席於台北舉行的「第十三屆原子能安全績優獎頒獎典禮」，今年全國共有十六組團體及十四位個人報名參加評選，經初審及複審程序後，最終遴選出七組團體及六名個人獲獎，並由陳主委親自頒發獎座表揚長期投入核能安全、輻射防護及放射性物料安全相關工作的個人與團隊，並表達肯定之意。

本次頒獎典禮期間亦安排得獎團體和與會人員進行經驗分享，透過實務案例與執行心得的交流，促進實務經驗傳承，期能提升原子能相關安全管理工作的執行品質。

核安會表示，感謝所有參與本屆甄選的單位及人員，透過大家在自身工作崗位上的努力與付出，讓我國原子能安全相關工作得以穩健推動，並逐步建立社會大眾對核能安全管理的信任，為維護全民健康及環境安全奠定重要基礎。