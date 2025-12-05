核安會：日第17次排放含氚廢水

核能安全委員會表示，有關日本福島第一核電廠排放含氚廢水作業，據核安會掌握，日本福島第一核電廠於十二月四日開始啟動第十七批次含氚廢水排放作業，預計以十九天時間排放七千八百噸，預估氚總活度約二‧四兆貝克，即時排放資訊可至「國際監測即時看」閱覽。

日本東京電力公司於二日公布含氚廢水之分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為○‧一九，符合小於一之判定值。另東電公司委託之第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託之JAEA大熊分析研究中心分析結果均為○‧二，與東電公司分析結果一致。

交通部氣象署每日依福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，自一一二年八月廿四日排放迄今已累計排放十六批次，目前影響區域仍以日本本州東部海域為主，沖繩群島與臺灣周圍海域受其影響極為輕微。