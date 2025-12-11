核安會：核三2028重啟 有可能

經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，並將於2026年3月向核安會提出「再運轉計畫」。經濟部長龔明鑫說，核三最快要2028年重啟。核安會主委陳明真昨（11）日在立法院教育委員會表示，符合多項條件下，2028年重啟「當然有可能」。

陳明真昨天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告。藍委柯志恩、萬美玲、葛如鈞質詢核電重啟議題。立委關切，有人說核安會審查要至少三年，有人說是一年至一年半，究竟核三廠有無可能在2028年重啟？

廣告 廣告

陳明真表示，未來台電提出自我安全檢查報告，核安會嚴格審查，時程上很難給確定時間，但只要台電做的夠切實，意見回覆快速，以及現場視察順利進行，沒有太多零件要更換，若符合很多條件，2028年重啟「當然有可能」。

陳明真表示，「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16條是規範台電自主檢查項目，依台電說明，估要1.5年至二年，就是約2027年6月至9月送核安會審查。依照國際經驗，台電完備文件及現場檢查順利，2028年下半年比較有可能。

核安會表示，台電要提出自我安全檢查及再運轉計畫，其要求及審查程序，核安會已與台電溝通過，也訂定審查規則。

核三將進行自我安全評估。環境部長彭啓明表示，盼核安會在核電再運轉審查負起更多責任，相關環境保護因素納入審查。陳明真表示，輻射對環境影響評估是核安會責任，會負起全部責任。

核安會核安管制組長高斌表示，輻射安全評估及審查已納入核安法子法；於非輻射環境評估部分，核安會將與環境部討論。

【看原文連結】

更多udn報導

台人亂搞？日本電梯口見1亂象 網：好意思笑大陸

影帝認1原因被台封殺4年 零收入靠擺地攤謀生

提早上班「屢勸不改」丟飯碗 她提告下場慘了

又被酸修修臉 美乳女神怒回擊：我只想要縮胸