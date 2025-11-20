核廢水與大腸桿菌中選擇？日本剛被禁印度魚就來了 陸網友崩潰：我寧願餓死

大陸暫停日本水產品進口後，印度出口商瞄準商機，計劃擴大對中出口。（圖／達志／美聯社，下同）

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事就是日本有事」的言論，引發大陸政府強烈不滿。除透過外交途徑表達抗議，亦呼籲國民避免赴日旅遊，並於11月19日宣布再次全面暫停進口日本水產品。此舉不僅讓中日關係再度陷入低潮，也對日本水產出口造成直接衝擊。不過此舉卻意外為印度水產業釋出商機。據報導，印度水產品出口商正積極籌備進軍中國市場，盼望填補日本供應空缺。該話題迅速登上微博熱搜榜首，網友們的反應多半為驚訝與不安，憂心印度食品安全與衛生問題，紛紛表達拒絕態度。

印度大型蝦類出口商股價飆升，市場看好大陸將轉向印度進口。

根據《觀察者網》、《路透社》與《第一郵報》綜合外電報導，大陸暫停自日本進口水產品，正好為印度業者提供突破瓶頸的契機。印度蝦類出口大廠Avanti Feeds股價於消息曝光後飆升10%，創下近兩個月來最大單日漲幅，另一家水產業者Coastal Corporation亦上漲5%。據悉，Avanti Feeds早在今年4月便已公開表示，計畫擴大對中國與其他亞洲市場的出口比例，以降低對美國市場的依賴。

印度2023年水產品出口總額達74億美元（約新台幣2,311億元），其中蝦類占比高達40%。不過，美國作為印度最大出口市場，占比高達三分之一，自美國前總統川普祭出高達50%關稅後，印度水產品出口陷入困境，光是今年10月，對美出口額便年減9%。

另據日本官方統計，2022年中國市場約占日本海鮮出口總額的22.5%，出口值達871億日圓。此波禁令對正積極回復大陸訂單的日本漁業而言可謂重挫，恐使其對亞太區的市場布局再度生變。不過，這波可能由印度接手的市場轉移，在大陸社群平臺「微博」上卻引發一片反彈聲浪。大量當地網友質疑印度水產品的衛生安全，甚至自嘲「從核輻射跳到大腸桿菌」、「來了一個更狠的」、「寧願不吃海鮮」、「一個比一個毒」，也有人直言「看完新聞都起雞皮疙瘩了」、「我突然不想吃水產品了」。

許多網友強烈表達拒吃立場，並要求政府加強把關進口海鮮品質，也有人呼籲大陸應發展自主的遠洋漁業供應鏈，降低對外依賴，以確保食品安全。儘管大陸政策暫時為印度出口業者帶來短期利多，但是否能真正打入當地消費市場，仍需面對民間觀感、標準審查與信任建立等多重挑戰。

大陸網友得知印度海鮮可能取代日貨後炸鍋，紛紛留言表達拒吃心聲。（圖／翻攝自X，Reuters）

