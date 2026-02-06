核廢選址卡關 暴露台灣能源治理制度盲點

核廢選址之所以難以推動，也與整體能源政策方向密切相關。（資料照片／取自台電）





近日媒體報導指出，政府研擬中的《高放射性核廢料選址條例》草案進度受阻，相關單位提出雙向溝通機制、地下實驗室等制度設計，試圖回應長期存在的社會疑慮。這些安排固然重要，但草案遲遲無法推進，本身已反映一個更深層的問題：核廢選址的困境，並非程序設計不足，而是台灣能源治理長期迴避政治風險的結果。

高放射性核廢料選址，表面上常被歸因於法源不足或技術評估複雜，實際上卻是能源治理結構性矛盾的集中體現。核廢問題從來不只是地質條件或工程可行性，而是牽涉風險承擔、利益分配、社會信任與世代正義的政治議題。更現實的是，台灣社會對核廢風險與制度安排的整體理解仍有限，資訊與認知落差，使政策討論難以形成穩固共識，也加劇了地方社會的不安與抗拒。

在草案設計中，政府提出「雙向學習」、「回頭機制」以及調整公投適用範圍等制度工具，試圖避免重演低放射性核廢料選址時的強烈反彈。然而，這些補救性設計同時也顯示，在制度尚未建立足夠信任前，政策必須不斷透過程序調整來降低阻力。以縮小公投範圍為例，雖可能降低決策門檻，卻也已引發部分社會疑慮，認為關鍵風險與利益分配問題，正被排除在更廣泛的公共討論之外。

核廢選址之所以難以推動，也與整體能源政策方向密切相關。從近期核三延役公投的結果可以清楚看出，即便部分民眾支持核電供應，一旦議題轉向核廢最終處置，地方社會的態度便迅速分歧。這種「支持用電、拒絕承擔風險」的空間政治困局，正是核廢立法長期卡關的核心原因，而非單純的溝通不足。

這也提醒我們，核廢選址並非核能政策的技術後續，而是能源治理能否成立的關鍵考驗。任何試圖延役或重啟核電的政策主張，若無法同時回答核廢最終處置的責任問題，都缺乏完整的制度基礎。一部可行的高放射性核廢料選址法，除了地質安全與工程可行性，更必須正視風險如何被分配、責任如何被承擔，以及制度是否具備支撐長期信任的正當性。

長期以來，核廢料的選址與長期處置常被視為非核家園政策尚未補齊的一塊拼圖，但這塊拼圖之所以遲遲無法完成，反映的正是台灣在能源轉型、風險治理與社會信任上的結構性挑戰。真正的政策進展，不在於立法時程是否加快，而在於治理體系是否願意誠實面對核廢料這項跨世代責任，並在分歧中建立可持續的制度共識。

※作者為中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授