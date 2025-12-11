核廢、安全疑慮未解 環團反對危險核電廠再運轉

台電將在明年3月將核二、核三廠再運轉計畫提交審查，其中核三廠，核安會估有可能在民國117年再運轉。多個環團今日強調，在核廢料處置、老舊核電廠核安疑慮、透明資訊及社會溝通機制等議題未被釐清與落實前，不應提送再運轉申請，並讓核電廠再運轉，也呼籲核安會破除保守技術官僚立場，接軌國際最高安全標準，別讓全民承擔核安風險。

由多個環團組成的「全國廢核行動平台」今日在立法院舉辦「核災風險全民擔？ 拒絕危險再運轉」記者會。（圖／全國廢核行動平台）

由多個環團組成的「全國廢核行動平台」今日在立法院舉辦記者會，指出《核子反應器設施管制法》第6條修法倉促修法，讓核電廠可重啟再運轉至60年，卻沒有增列配套措施，並加嚴安全標準，核安會修訂的子法卻不接納民間建議，在野黨甚至要求壓縮加快審查時程，視核安如兒戲，恐造成災難性後果，強調非核家園的定義不該由政治詮釋，政治惡鬥不應犧牲全民安全，應採最新、最高國際標準面對核安。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，立法院修法未經完整政策評估與社會討論，經濟部與台電卻擬於明年3月提出核二、核三的再運轉計畫，行政院應向社會大眾充分揭露老舊核電需付出的高風險與真實成本，在未完整評估風險且未經過社會溝通討論的情況下，不應輕率依法行政，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，更不應提送再運轉申請。

地球公民基金會執行長王敏玲也認為，政府若沒有先釐清核廢料如何處理、沒有建立透明的資訊揭露與社會溝通機制，就沒資格談個別核電廠是否重新運轉。

她強調，核安沒有妥協的空間，呼籲行政院先向社會說明未來如何具體落實「核安無處、核廢有解、社會共識」3原則，而不是只把原則當作政治口號，否則最終承擔風險的，還是受核災波及的地方社會。

核安會主委陳明真回應，執照一申請就是運轉20年，核安會絕對會嚴格把關，很認真、謹慎地從事審查，以保證今後20年核電機組能安全運轉。

