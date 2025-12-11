核廢、核安、共識無解核災風險全民擔？ 環團反對核電廠再運轉

〔記者黃宜靜／台北報導〕經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會；環團今質疑，立法院修法未經完整政策評估與社會討論，也未有增列配套措施，加嚴審查並提升安全標準，主管機關如何確認無安全疑慮？

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。全國廢核行動平台邀請立委一同在立法院舉辦記者會。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，立法院修法未經完整政策評估與社會討論，經濟部與台電卻擬於明年3月提出核二、核三的再運轉計劃送核安會審查，行政院應向社會大眾充分揭露老舊核電需付出的高風險與真實成本，在未完整評估風險且未經過社會溝通討論的情況下，不應輕率「依法行政」，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，更不應提送再運轉申請。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，政府若沒有先釐清核廢料如何處理、沒有建立透明的資訊揭露與社會溝通機制，就沒資格談個別核電廠是否重新運轉，呼籲行政院，應先向社會說明究竟未來將如何具體落實「核安無虞、核廢有解、社會共識」3原則，而非將原則當作政治口號，否則最終承擔風險的，還是受核災波及的地方社會。

核安會主委陳明真回應，核安會是核能安全的管制的機構，因此十分重視核能安全問題，畢竟執照申請就是會運轉20年，因此絕對會嚴格把關。

