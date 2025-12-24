核彈頭庫存增、逾百洲際飛彈部署！中國軍事擴張 五角大廈：美國更脆弱

編譯張渝萍／綜合報導

中國的軍事擴張已讓美國備感威脅？根據五角大廈最新發布的一份中國軍力報告指出，中國正展開「歷史性的軍事擴張」，讓美國本土「日益脆弱」，並對美國總統川普推動限制美中俄三國核武庫的新計畫構成挑戰。

美國報告指出，中國軍隊越來越精進且具韌性。（圖／翻攝畫面）

五角大廈報告警告什麼？

美媒報導，這份23日刊登在五角大廈官網的報告，是依國會要求所撰寫，也是川普2.0政府任內發布的首個版本。

報告指出，中國軍隊越來越精進且具韌性，對與美國達成大規模協議持謹慎態度，並在擴大對台壓力的同時，吸收俄羅斯在烏克蘭戰爭中的挫敗經驗。

報告指出，儘管中國與俄羅斯持續深化戰略夥伴關係，「幾乎可以確定是出於共同對抗美國的利益」，但雙方的合作仍受制於彼此的「相互不信任」。

中國軍力哪方面增強？

報告強調，中國擁有「龐大且不斷增長的」核武、海事能力、常規長程打擊、網路與太空能力，並指出這些能力「能夠直接威脅美國的安全」。

報告指出，截至2024年，中國核彈頭庫存為600枚出頭，顯示其生產速度相較前幾年有所放緩，但報告未說明造成放緩的原因。

近年來，國家主席習近平對中國人民解放軍展開大規模清洗行動，首先鎖定掌管核武庫的火箭軍，以及負責裝備採購的部門。報告指出，這場反貪腐運動「極可能正在對中國核武部隊產生連鎖效應，並可能引發領導層對部隊戰備狀況的疑慮」。

報告補充，高階軍官被調查與撤換，「極可能在短期內干擾解放軍的作戰效能」，並導致「組織優先事項的不確定性」。

解放軍核彈頭與洲際飛彈部署情況如何？

報告援引五角大廈先前的評估指出，儘管核彈頭生產速度放緩，解放軍仍持續其大規模的核武擴張，並且「仍按計畫在2030年前擁有超過1000枚核彈頭」，

報告披露，中國很可能已將超過100枚東風-31型洲際彈道飛彈部署至北方三處飛彈井。報告指出，此舉可能是為了增強中國的「早期預警反擊能力」。

在23日中國外交部的例行記者會上，當被問及報告中有關中國在飛彈井中部署洲際彈道飛彈，以及中國顯然無意參與軍控談判的說法時，中國外交部發言人並未直接回應細節。

林劍反指責美國此舉是為了「為加快升級美國核力量、破壞全球戰略穩定製造藉口」，並敦促華府對自身核武庫進行「大幅且實質性的削減」。林劍稱：「中國始終將核力量維持在國家安全所需的最低水準，不與任何國家進行核軍備競賽。」

解放軍2027目標包括哪些？

五角大廈報告也強調，解放軍已在「2027年具備攻台能力」目標方面取得進展，該目標是習近平軍事現代化戰略的第一階段。報告將這些目標描述為：對台灣取得「戰略性決定性勝利」、對美國形成「戰略制衡」，以及對其他區域國家實現「戰略威懾與控制」。

五角大廈報告也強調，解放軍已在「2027年具備攻台能力」目標方面取得進展。（圖／翻攝畫面）

報告指出：「換言之，中國預期在2027年底前具備對台作戰並取勝的能力。」並補充說，解放軍正在完善多種「以武力迫使台灣統一」的軍事選項，從兩棲登陸作戰到海上封鎖不等。

專家警告，中國在高超音速武器（hypersonic weapons）的發展正超越美國。川普計畫中的「金穹」（Golden Dome）防禦系統，旨在防禦這類新型威脅，以及更傳統的彈道飛彈。

前幾年的報告說什麼？

上一版報告於2024年12月由拜登政府發布，警告中國是唯一一個同時具備「意圖且逐漸累積能力重塑國際秩序」的美國競爭對手，並強調因應中國「日益強大的軍事力量」的重要性。

在川普第一任期內，2020年9月發布的一版報告曾指出，北京正進行「一項堅定不移的政治與社會現代化追求」，其中包括擴大中國國力、完善治理體系，以及修正國際秩序的廣泛努力。

